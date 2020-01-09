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سياسي

«عابد» يشيد بدور البعثة الدبلوماسية المصرية فى الإمارات

الخميس 09/يناير/2020 - 02:12 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب علاء عابد، رئيس جمعية الصداقة المصرية الإماراتية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العلاقات الإماراتية- المصرية، تعد نموذجًا قويًا يُحتذى به في العلاقات العربية، وذلك لأنها نشأت على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل فيما بينها، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهما، وهناك طفرة حقيقية فى العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، والتاريخ شاهد على مدى التناغم بين الشعبين المصرى والإماراتى، وطبيعة العلاقات بين البلدين.

وأضاف عابد، أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين مصر والإمارات شهدت دفعة قوية عقب 30 يونيو، حيث تحتل الإمارات المركز الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار، وقيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 2 مليار دولار في 2018، في حين بلغت الواردات منها نحو 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بقيمة 20 مليار دولار مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة” وصندوق مصر السيادي.

وتابع عابد، خلال لقائه بالسفير شريف البديوي، سفير مصر بالإمارات، لبحث أوضاع الجالية المصرية بالإمارات: "علينا الوقوف بجانب المصريين العاملين بدولة الإمارات وحل جميع مشاكلهم"، مضيفًا أن باب السفارة المصرية بدولة الإمارات لا بد أن يكون مفتوحًا أمام الجميع لمعالجة القضايا والمشاكل الخاصة بالمصريين المقيمين هناك.

وشدد علاء عابد، على ضرورة التحرك السريع من جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لمساعدة أى مصري بالخارج يطلب المساعدة والاستعانة بسفارة بلاده لحل مشاكله، مؤكدًا أن المصريين بالخارج لهم دور كبير فى دعم مصر والاقتصاد المصري من خلال مدخراتهم وجلبهم للمستثمرين.

وأشاد علاء عابد بأداء السفير شريف البديوي والبعثة الدبلوماسية المصرية بالإمارات، وأثنى على دورهم المهم في التواصل مع الجالية المصرية بالإمارات لتفعيل دور جمعية الصداقة المصرية الإماراتية البرلمانية.

من جهته، أكد السفير شريف البديوي، سفير مصر لدى الإمارات، على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة، وأن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، مطالبًا العمالة الوافدة الإطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول على نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعًا على كل الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكل شروط التعاقد.

وأشار البديوى، إلى أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة يصل إلى 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات، وعدد المصريين العاملين بدولة الإمارات نحو 500 ألف مصري، لافتًا إلى أن المصريين يحظون بكل احترام وتقدير وباب السفارة المصرية مفتوح أمام الجميع.

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