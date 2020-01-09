طرح أكبر محفظة للأصول غير المستغلة فى 2020

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم طرح أكبر حجم أصول غير مستغلة خلال عام 2020، وصلت إلى 182 قطعة أرض تم تغييرها من صناعي إلى سكني.



وأضاف الوزير، لـ«الدستور»، أن ما تم حصره في خطة الحصر التي أثمر عنها حصر 250 أصلا من أصول الشركات التابعة للوزارة، وهي موجودة في أماكن جيدة للغاية، وتمثل قيمة مالية ضخمة ستساعد علي تطوير الشركات وسداد الديون.



ولفت الوزير، إلى أنه من المقرر تنسيق التعاون مع صندوق مصر السيادي في القطاعات التي تم الاتفاق عليها سواء في الأدوية أو الفنادق أو الزراعة أو التشييد، كما سيتم دمج الشركات التي تحتاج إلى آلية الدمج من أجل العمل على تقوية وتعزيز مركزها المالي.



