«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

حصل خواكين فينيكس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الجوكر"، خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ77 من "جولدن جلوب"، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الأحد الماضي.



وأثناء خطابه عقب تلقيه الجائزة، تناول أزمة المناخ، وأعرب عن أسفه على حرائق أستراليا واستمرار أزمة المناخ، وجاء من بين مقترحاته عدم استخدام "الطائرات الخاصة إلى بالم سبرينجز"، وارتداء حلة "سموكنج" واحدة في جميع حفلات السنة.



كما توجه فينيكس بالشكر إلى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، التي قامت "بخطوة جريئة وجعلت مائدة الحفل نباتية".