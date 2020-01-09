حسام حسنى يصل إلى المشرحة انتظارًا لخروج جثمان والد إيهاب توفيق

وصل الفنان حسام حسنى، منذ قليل، لمشرحة مستشفى التأمين الصحي، بمنطقة مدينة نصر، التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، في انتظار خروج جثمان والد الفنان إيهاب توفيق.



وخرج إيهاب توفيق، من منزل والده في مدينة نصر، متوجهًا لمستشفى التأمين الصحي المتواجد فيه والده، بعد صدور تصريح الدفن الخاص به.



وكانت قد صرحت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الخميس، بدفن والد الفنان إيهاب توفيق، الذي مات إثر حادث حريق في فيلته صباح اليوم، وتم الدفع بـ8 سيارات حماية مدنية للسيطرة على الحريق، والتي جارٍ حصر خسائرها.



يذكر أن سبب حدوث الحريق هو ماس كهربائي بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، حيث يقيم والد الفنان، والتي كانت سببًا في اندلاع الحريق، إلا أن محاولات المتواجدين في المنزل للسيطرة على الحريق وإنقاذ الرجل باءت بالفشل وتوفى مختنقًا.

