-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط

الخميس 09/يناير/2020 - 02:04 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذات آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، موضحًا أن الدعم النقدي المشروط يسهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.

من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتًا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحا أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ ٦ أشهر، والزيت ٤ أشهر، والقمح ٥ أشهر، والأرز ٣ أشهر، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي، والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيرا إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعدادًا لشهر رمضان المقبل، بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما أفاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة المنافذ التابعة لوزارة التموين، سواء الثابتة أو المتنقلة، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بطرح السلع الغذائية للمواطنين سواء منافذ القوات المسلحة، أو منافذ وزارة الزراعة أو منافذ وزارة الداخلية، بهدف زيادة المعروض والكميات من هذه السلع بما يُسهم في ضبط الأسواق والأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء صرف السلع التموينية لشهر مايو اليوم

التموين: صرف ٨٠% من المقررات التموينية لشهر يوليو

"التموين" تعلن ارتفاع أرصدتها من السلع الأساسية

صرف 30% من مقررات السلع التموينية لشهر أكتوبر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار غزيرة لمدة يومين على القاهرة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر تكشف عن السبب وراء حريق فيلا إيهاب توفيق

منذ أقل من ساعتين

لحظة خروج إيهاب توفيق من منزل والده

الصور

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

الأكثر قراءة

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا إيهاب توفيق؟

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

مصادر تكشف عن السبب وراء حريق فيلا إيهاب توفيق

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

الرقص يحمى من الإصابة بالخرف

6 مأكولات لتحسين وظائف المخ

قلة النوم تؤثر على نضارة البشرة

قلة الحركة تصيب الأطفال بالبدانة ومشاكل المفاصل

الرئيس نيوز

"التعليم" و"اتحاد بنوك مصر" ومحافظة القاهرة" يوقعون بروتوكول إنشاء مدرسة "هُويتنا"

"اختلس مليون جنيه"..الأموال العامة تلقي القبض على موظف بالكهرباء

وزير الري الأسبق: سد النهضة لن يحقق أهدافه بدون تعاون القاهرة وأديس أبابا

"قتلناهم في شهر رمضان".. تسريب يفضح تورط البشير في إعدام 28 ضابطاً

منوعات

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

«الصحة العالمية» تحذر من علاقة كورونا جديد بتفشى سارس في الصين

دراسة: الموسيقى تحرك 13 نوعًا من الخبرات الشعورية

كشكول

شوقي: مسرح وحمام سباحة ومهرجانات رياضية بـ"هويتنا"

مستشفى الأزهر بأسيوط تفتح أبوابها للمواطنين للكشف عن أمراض السكر والكلى بالمجان

"التعليم" و "اتحاد بنوك مصر" و "محافظة القاهرة" يوقعون بروتوكول لإنشاء مدرسة "هُويتنا"

شوقي:2020 نهاية الثانوية القديمة التي تشبه خلع الضرس

إسلام سياسي

تعددت المناهج والعقيدة زائفة..عاصم عبد الماجد يفضح فساد مناهج «البنا» والحركات الإسلامية

لمواجهة إرهاب داعش .."رئيس كردستان" العراق يطالب بدعم التحالف الدولي

"الصين" تدعو إلى مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا والساحل

"الأسوشيتد برس الأمريكية": التوترات الأخيرة في المنطقة تعطل ملاحقة داعش

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

«سينما مصر» فى اختبارات طلاب قسم دراما بآداب عين شمس

«الأعلى للثقافة» ينتظر موافقة «عبدالدايم» على أعضاء اللجان

ثقافة بنى سويف تناقش «مستقبل العلاقات المصرية الروسية»

«صباح الخير يا جارى» مفردات الحارة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك