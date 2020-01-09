أعلنت وزارة المالية، عن تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم الخميس، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يومًا «14.90%»، وأقل عائد 14.83%، ومتوسط العائد 14.87%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.



وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يومًا «14.58%»، وأقل عائد 14.40%، ومتوسط العائد 14.54%، وتمت تغطية الاكتتاب 5 مرات.



وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري، بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا ملحوظًا، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضًا.

