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عالم

انشقاق سفير حكومة ميليشيات الوفاق الليبية فى غينيا

الخميس 09/يناير/2020 - 02:01 م
مليشيات الوفاق الليبية
مليشيات الوفاق الليبية
وكالات
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أعلن صبري بركة القائم بالأعمال الليبية في العاصمة الغينية كوناكري، انشقاقه وأعضاء السفارة على حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وانحيازه للحكومة المؤقتة والبرلمان الليبي، ومنحهم الثقة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد بركة في فيديو بثه على صفحة وزارة الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة، صباح الخميس، رفضه حكومة الوفاق، موضحًا، أن تلك الحكومة استدعت الاستعمار التركي، اعتقادًا منها أنه سينقذها من غضب الشعب الليبي الرافض للتبعية.

وأضاف "بركة" أن الشعب الليبي وضع ثقته في الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، ومنحه الثقة؛ لإعادة تنظيم الوطن وحمايته من الإرهاب والإخوان والدواعش.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تعيين سفراء تابعين للحكومة المؤقتة في سفارات ليبيا في جيبوتي وإفريقيا الوسطى وسانت لوسيا ومنظمة دول شرق الكاريبي.

وفي 15 ديسمبر الماضي، قررت السفارة الليبية بالقاهرة تعليق أعمالها لأجل غير مسمى، جاء ذلك بعد أيام من الإعلان عن توقيع حكومة الوفاق برئاسة السراج مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع تركيا، وهو ما اعترضت عليه قوى ليبية باعتباره يمثل اعتداء على حقوقهم، وانتهاكا لسيادة بلادهم، وتفريطا بثرواتها لصالح الأتراك.

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