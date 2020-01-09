التضامن: «التدخل السريع» يواصل تأمين الأطفال بمؤسسات الرعاية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتخذ عددًا من الإجراءات لحماية الأطفال داخل دور الرعاية، حيث يقوم فريق التدخل السريع وأعضاء الضبطية القضائية بخطوات استباقية لحماية الأطفال والحد من أي انتهاكات وأي أخطار قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، وهو ما أسهم في الحد من الانتهاكات داخل دور الرعاية.



من جانبه، قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الفريق في المحافظات يصل إلى 114 شخصًا، ويصل الفريق المركزي 7 أشخاص يعمل على استجابة البلاغات ومراقبة الدور وكشف الانتهاكات التي قد تحدث بداخلها، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للأطفال وعدم تواجد الأطفال في خطر وأن البيئة المحيطة بهم أمنة.



وأضاف "يوسف" في تصريحات لـ"الدستور"، أن أعضاء لجنة الضبطية القضائية ومأموري الضبط بفريق التدخل السريع نظمت زيارات مفاجئة في غير أوقات العمل الرسمية لـ295 مؤسسة رعاية اجتماعية في محافظات الجمهورية.