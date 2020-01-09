للعام الرابع.. الأزهر يشارك بمعرض الكتاب والشعراوى شخصية الجناح

يُشارِك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناحٍ خاصٍّ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ51، الأربعاء 22 يناير 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.



ويستهدف الأزهر بمشاركته، التى تشمل أنشطة فنية وثقافية متنوعة، التواصل والحوار مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة والأخوة الإنسانية، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال العديد من الإصدارات والمطبوعات التي تعكس الفكر والمنهج الأزهرى المعتدل.



وكعادته يتميز جناح الأزهر هذا العام بإطلالة فريدة، تشمل فعاليات ثقافيّةً، وعروضًا مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ فى مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي والزخرفي، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه. كما يُنظّم الجناحُ العديدَ من الندوات، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.



ويحتفي جناح الأزهر الشريف هذا العام بفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوى، بعد اختياره "شخصية الجناح"، لكونه أحد أبرز الدعاة الأزاهرة المجددين، إضافة إلى جهوده العظيمة في تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة، استطاع بها الوصول إلى شريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، حتى لقب بإمام الدعاة وشيخ المفسرين.



ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، قاعة للندوات، وركنًا للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركنًا للخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.



ويشهد هذا العام تغطية متميزة لأنشطة الجناح على صفحة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تشمل تعريفًا بأهم الإصدارات والكتب المتاحة للقراء داخل الجناح، وتغطية شاملة لجميع الندوات وتعريفًا بالمتحدثين، وعرض الأنشطة والفعاليات بشكل يومي.