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حسين الجسمى ينعى والد إيهاب توفيق بكلمات مؤثرة

الخميس 09/يناير/2020 - 01:59 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
هدير شعراوي
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حرص الفنان حسين الجسمى، على تقديم التعازي في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، صباح اليوم الخميس، مختنقًا إثر اندلاع حريق في فيلته.

وكتب حسين الجسمي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر له وارحمه، والله يصبرك أخي العزيز إيهاب توفيق في وفاة والدك رحمه الله".

ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح اليوم الخميس، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.

وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، فتمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

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