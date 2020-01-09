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محافظات

توزيع 46 ألف طن أسمدة وإزالة 14 حالة تعدٍ بكفر الشيخ

الخميس 09/يناير/2020 - 01:59 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف الدكتور حمدى السيد جامع، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنشطة المديرية خلال الأسبوع الجارى.

وذكر بيان صادر عن المديرية، اليوم الخميس، أنه تم عقد ندوة إرشادية عن ترشيد محصول الفول بمركز قلين يوم 8 يناير، وتم عقد ندوة إرشادية عن ترشيد محصول الفول بمركز سيدى سالم، كما تم تنفيذ برنامج الندوات الإرشادية فى مراكز الإرشاد من 5 إلى 9 يناير، وتوقيع بروتوكول بين المديرية وهيئة تعليم الكبار بمحافظة كفر الشيخ للمساهمة فى استراتيجية محو الأمية.

وأضاف البيان، أنه تم توزيع أسمدة فى جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة "يوريا 25804 طن، ونترات 20917 طن" حتى يوم 9 يناير، كما تم إزالة التعدى على الأرض الزراعية فى جميع قطاعات المحافظة الزراعية لعدد 14 حالة لمساحة أكثر من فدان فى المدة من 29 ديسمبر حتى 4 يناير.

وأوضح بيان مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم مكافحة 86817 فدان قمح من "الحشائش العريضة، والحشائش الرفيعة، والمن" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 9 يناير، بالإضافة إلى مكافحة 2515 فدان فول من "المن، والتبقع البنى، وصانعات الانفاق" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 9 يناير، كما تم مكافحة 39972 فدان بنجر من "دودة ورقة قطن، والتبقع السركسبورى، وذبابة البنجر" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 9 يناير.

وتابع البيان، أنه تم أيضًا تطهير المراوى والمصارف الزراعية على مستوى محافظة كفر الشيخ "المراوى أكثر من 15.000 كيلو متر، والمصارف أكثر من 24.000 كيلو متر" حتى يوم 9 يناير، ولمدة أسبوع.

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