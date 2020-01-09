«الوطنية للانتخابات» تتلقى الطعون على «تكميلية» الجيزة والمنيا

بدأت محكمتا 6 أكتوبر والمنيا الابتدائيتان، صباح اليوم الخميس، في تلقي الطعون على أسماء المرشحين في الانتخابات التكميلية لمقعد الدائرة الأولى، دائرة قسم الجيزة بمحافظة الجيزة، والدائرة السابعة دائرة ملوي بمحافظة المنيا، بعد خلو مقعد نائبي الدائرة بوفاتهما.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت، الجدول الزمني للانتخابات التكميلية لمجلس النواب في دائرتي قسم الجيزة وملوي، حيث بدأت محكمتا 6 أكتوبر والمنيا الابتدائيتان في تلقي طلبات الترشح بداية من أول يناير 2020 ولمدة ثمانية أيام.



وأوضحت «الوطنية للانتخابات» أن إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم والطعن عليهم أمام محكمة القضاء الإداري بداية من اليوم الخميس 9 يناير إلى السبت 11 يناير 2020 ولمدة ثلاثة أيام، علي أن يكون الفصل في الطعون علي المترشحين لمدة خمسة أيام وحتي الخميس 16 يناير الجاري.

