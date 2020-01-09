وفد أوكراني يصل طهران للتحقيق في حادث الطائرة

أعلن مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي، عن وصول فريق أوكراني إلى طهران فجر اليوم الخميس، للمشاركة بالتحقيقات المتعلقة بالطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار "الخميني" الدولي منذ أيام.



وقال "رضائي"، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، إن الفريق الأوكراني يضم خبراء بالكوارث الجوية والطوارئ والأدلة الجنائية والعلاقات الدولية بجانب ممثلي الشركة المشغلة للطائرة.



ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين الفريق الأوكراني ومسئولي منظمة الطيران المدني الإيرانية لبحث أبعاد حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي كانت من طراز "بوينج 737".



وأعلن التليفزيون الإيراني مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعيد إقلاعها، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصًا، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".



ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة "فارس" أنَّ الطائرة المحطمة من طراز "بوينج 737" سقطت بعيد إقلاعها من مطار "الخميني" في طهران بسبب "مشكلات فنية".