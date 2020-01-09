«حاميها حراميها».. ضبط موظف بالكهرباء اختلس مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء، لاستغلال موقعه الوظيفى، واختلاسه أكثر من مليون جنيه.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، باختلاس مبالغ مالية من عهدته دون وجه حق، مما أضر بأموال جهة عمله.



وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، قيام المذكور فى غضون الفترة من شهر مارس 2016 حتى فبراير 2018، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى، "كونه يشغل منصب مساعد تحصيل آنذاك"، ومناط له تحصيل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين بالشركة محل عمله نقدًا أو بموجب شيكات، فقام بتحصيل قيمة بعض الفواتير نقدًا من العملاء بإجمالى مبلغ 1،131 ميلون جنيه تقريبًا، واختلسه لنفسه دون وجه حق وامتنع عن توريده، وفى سبيل عدم اكتشاف أمره قام بتسوية قيمة تلك الفواتير المختلسة بموجب شيكات خاصة بفواتير عملاء آخرين، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تردده على مقر عمله، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وطلب تمكينه من سداد الأموال المستحقة عليه.