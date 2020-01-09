إيطاليا: 4 دول بينها مصر موافقة على وقف إطلاق النار فى ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال زيارته الجزائر، إنّ كل الدول التي زارها بما فيها تركيا ومصر وبلجيكا والجزائر أيضًا، كلها متفقة على ضرورة الوصول لحل سلمي، ووقف إطلاق النار في ليبيا.



جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، كما شدد "دي مايو" على ضرورة إحلال الاستقرار الأمني في المنطقة.



وأكد "دي مايو" أن الجزائر دولة صديقة لإيطاليا، مشيرًا إلى حرص الدول على بحث سبل دعم العلاقات بين البلدين، موضحًا أنه سيتم تدعيم العلاقات في مجالات الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي.