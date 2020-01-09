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عالم

الصناعة البحرينى يبحث مع السفير المصرى تعزيز التعاون المشترك

الخميس 09/يناير/2020 - 01:03 م
ياسر محمد الشعبان
ياسر محمد الشعبان سفير مصر بالبحرين
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بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، خلال استقباله سفير مصر الجديد لدى المملكة ياسر محمد الشعبان، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده، تعزير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والسبل التي من شأنها تعزيز آليات التعاون بالأخص ما يتعلق منها بالشئون الاقتصادية والصناعية والسياحية، بالإضافة إلى البحث في كل القضايا موضع الاهتمام المشترك.

وأعرب "الزياني" عن تمنياته الصادقة للسفير الجديد بالتوفيق في المهمة الدبلوماسية، متطلعًا إلى تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقديم كل السبل التي تسهم بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى الأمام.

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