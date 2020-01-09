نتنياهو وترامب يبحثان مستجدات المنطقة بعد «عملية سليمانى»

تحدث بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود"، هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث الأوضاع في المنطقة بعد عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية على مطار بغداد الدولي.



وركزت المباحثات، التي جرت مساء الأربعاء، على المستجدات الأمنية بعد إطلاق إيران لعدة صواريخ تجاه السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أعرب نتنياهو لترامب عن دعم إسرائيل الكامل له في حربه ضد النفوذ الإيراني في المنطقة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".



وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، في وقت سابق، أن تل أبيب قلقة للغاية من خطوة إيران بمهاجمة قاعدتين أمريكيتين في العراق، وأنها تنظر لعمليتي الهجوم، على أنهما بمثابة إنذار بأن طهران تخلت عن الخطوط الحمراء، واصفةً القصف الإيراني بـ"الجريء".



تعرضت قاعدة "عين الأسد" العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، وقال التليفزيون الإيراني، في نبأ عاجل، إن الحرس الثوري هو من نفذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة.



وأعلن مصدر أمنى عراقي استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق بـ9 صواريخ، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني في بغداد.