الجملى عن تسريبات تشكيل الحكومة: تعرفنا على المُسرب

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، إنه تم التعرف على مصدر تسريب تشكيلة حكومته ليلة الإعلان عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وأشار "الجملي" إلى أن مصدر التسريب لم يكن من المقربين له ولا المقربين للرئيس التونسي قيس سعيد، ولا حركة النهضة، موضحًا أنه سيكشف عن مصدر التسريب بعد الجلسة العامة غدًا الجمعة، جاء ذلك في تصريحات "الجملي" لإذاعة "شمس إف إم".



يشار إلى أنه تم تسريب تشكيلة الحكومة المقترحة بالكامل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل الإعلان عنها من طرف الحبيب الجملي، وهو ما أثار موجة كبيرة من الاستياء.