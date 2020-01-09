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سياسي

منها «الطفل والسجون والمخدرات».. 7 موضوعات أمام تشريعية النواب

الخميس 09/يناير/2020 - 12:59 م
النواب
النواب
مني هيبة
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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، تتناول خلالها نظر عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة نهاية العام المنقضي، وفي مقدمتها زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتحفيز التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون، ومكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

كما تتناول اجتماعات اللجنة نظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إليها من الجلسة العامة وتتضمن:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1-10-2018 وعلى أداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17-10-2019.

3- - قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 482019.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 1612019.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة أيضًا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال)، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، وعُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

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