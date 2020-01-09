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محافظات

لصعوبتها.. زيادة وقت امتحان الفيزياء بـ«تربية القناة»

الخميس 09/يناير/2020 - 12:53 م
ماجدة هجرس
ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، على توفير البيئة المناسبة للطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، ووجود نقاط المراقبة الطبية باللجان، لتلبية احتياجات الطلاب.

وصرح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- خلال جولته اليومية باللجان الامتحانية- بأن امتحانات اليوم الخميس ٩ يناير ٢٠٢٠ تتم في كليات الجامعة ما عدا كليتي الطب وطب الأسنان.

وخلال جولته بلجان كلية التربية، واستجابة لمطالب الطلاب بلجنة مادة الفيزياء، قرر الدكتور محمد شقيدف زيادة الوقت المخصص للجنة.

وأضاف الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية، أن طلاب الفرقتين الثانية والرابعة يؤدون الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية.

بينما تفقد الدكتور شقيدف لجان الدبلوم التخصصي التابعة للمعهد الفني للتمريض؛ ويؤدي ٥٥٧ طالبًا وطالبة بالفرقة الثانية بالمعهد الامتحانات بالفترة المسائية بمدرج عثمان.

كما تابع سير الامتحانات للمستويات الدراسية الثاني والثالث والرابع والخامس بكلية الطب البيطري.

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