وزير الخارجية السعودى يسلم قيس سعيد رسالة الملك سلمان

يتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى تونس، اليوم الخميس، برفقة الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة للشئون الإفريقية، ومن المقرر أن يلتقى "آل سعود"، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتسليمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، تونس، للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتسليم قيس رسالة من ماكرون، حيث ناقش لودريان الأوضاع والمستجدات في الأزمة الليبية.