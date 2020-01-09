مدير «كوانت» يغادر الإدارة التنفيذية

قرر المدير العام لمحرك البحث الفرنسي (كوانت) إيريك ليياندري، مغادرة الإدارة التنفيذية للشركة، لكنه سيظل مساهمًا بها، وسيرأس لجنتها الاستراتيجية والعلمية؛ من أجل تحديد الاتجاهات العلمية والتكنولوجية للشركة.



وقالت "كوانت" -في بيان نقله الإعلام الفرنسي اليوم الخميس، إن إدارة محرك البحث الفرنسي ستعيد رسملة المجموعة بواسطة خزنة الإيداع ومجموعة الإعلام والنشر الألمانية (أكسل سبرنجر) التي تمتلك بالفعل ما لا يقل عن 35% من رأس المال للمجموعة.



وأضاف البيان، أنه لم يتم تحديد مبلغ إعادة الرسملة، والمقرر الانتهاء منها في أواخر فبراير المقبل، موضحًا أن نائب المدير العام الحالي المسئول عن المبيعات والتسويق جان كلود جينوزي سيتولى رئاسة المجموعة وسيتولى الإدارة العامة للشركة.



ُيُشار إلى أنه تم إنشاء (كوانت) عام 2013 من قِبل مستثمرين من القطاع الخاص، وهو ينتمي إلى النادي العالمي المغلق جدًا لمحركات البحث الذي تهيمن عليه بشدة (جوجل)، ولكنه يشمل أيضًا (مايكروسوفت) الأمريكية ومحرك البحث الروسي الشهير (ياندكس) ومحرك البحث الصيني (بايدو) وشركة (نافير) الكورية الجنوبية المهتمة بإنتاج وتطوير تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالإنترنت.