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عالم

فويس أوف أمريكا: لقاء أردوغان مع بوتين لم يحقق طموحاته التركية

الخميس 09/يناير/2020 - 12:50 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت شبكة "فويس أوف أمريكا"، أن لقاء الرئيس التركي أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة كان فرصة عظيمة لأردوغان لتخليص نفسه من ورطة الحرب الليبية.

وتابعت الشبكة أن المحادثات بين بوتين وأردوغان استمرت لأكثر من ساعة، قبل حضور حفل افتتاح خط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، المهدد من قبل العقوبات الأمريكية.

وأضافت أن بوتين وأردوغان لا  نية لديهما لدعم نفس الفصيل في ليبيا، حيث تدعم روسيا قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بينما يدعم أردوغان حكومة الوفاق الوطني المحاصرة في العاصمة طرابلس.

وأشارت إلى أنه بالنظر للحرب غير المتكافئة بين الطرفين، فإن وقف إطلاق النار في ليبيا، فرصة كبيرة لأردوغان حتى لا يتورط أكثر في ليبيا، خاصة بعد نجاح الجيش الوطني الليبي في السيطرة على مدينة سرت بالكامل ومحاصرته العاصمة طرابلس.

وأوضحت أن أردوغان بعد هذه التطورات كان يسعى لهذا الفوز الدبلوماسي ودعوة لوقف إطلاق النار، حتى لا تزداد خسائره في هذه العملية المحفوفة بالمخاطر، خصوصًا في ظل عدم وجود روابط حدودية مشتركة بين ليبيا وتركيا.

وأشارت إلى أن محادثات أردوغان وبوتين لتحقيق أي مكاسب على الأرض في سوريا وليبيا لم ترق للطموحات التركية.

واختتمت الشبكة أنه على الرغم من ارتياح أردوغان من الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا، فإنها دعوة عادية غير ملزمة، وبالنسبة لسوريا اكتفى بوتين بالقول إنه يدعو الجميع للهدوء، حيث تشعر تركيا بقلق كبير من زيادة موجة النازحين باتجاه الحدود، ولكن بوتين لم يقدم لأردوغان أي تنازلات.

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