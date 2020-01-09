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مصر

انطلاق اليوم الثانى من منتدى «الحوكمة ورؤية مصر 2030»

الخميس 09/يناير/2020 - 12:50 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد إبراهيم
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انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، وقد ألقى الكلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، وبحضور الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير الدكتور هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وذلك تحت رعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني.

وسوف تشتمل أعمال المنتدى على عدة محاور، أبرزها سبل تحديث وتطوير نظم الحوكمة الوطنية، آليات تحقيق الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن بحث نقاط التلاقي بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد أسامة الجوهري خلال كلمته، على أهمية الحوكمة الرشيدة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما تتضمنه من معايير الشفافية والمساواة والمساءلة والمسئولية لتشجيع المؤسسات على الاستخدام الأمثل لمواردها، مؤكدًا أن مسار التنمية المستدامة لا يستقيم دون إدارة حكومية رشيدة وفاعلة.

وتابع، أن أعمال المنتدى تأتي في إطار تنفيذ الدولة المصرية لرؤية 2030، وذلك في ظل سعيها الدائم للارتقاء بمعدلات التنمية الوطنية، وخفض معدلات الفقر، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الأخرى والاطلاع على نقاط القوة بها.

وفى السياق ذاته، أوضح السفير هاني سليم، أن هناك أولوية مهمة لبناء علاقة استراتيجية بين الحكومتين المصرية والصينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعي للاستفادة من التجربة التنموية الصينية الناجحة.

وقد أشار دكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ خلال كلمته إلى أهمية مبادرة الحزام والطريق، وذلك تزامنًا مع الرؤية المصرية التنموية، مؤكدًا على توظيف محور قناة السويس لدعم تنفيذ تلك المبادرة.

يذكر أن المنتدى يأتى فى إطار تفعيل وتعزيز العلاقات المصرية - الصينية وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة.

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