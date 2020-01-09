خرسانة خاصة لمسلة التحرير وإنهاء 80% من أعمال الحفر

قال الدكتور علي عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، استشاري مشروع تطوير ميدان التحرير، إنه تم الانتهاء من 80% من أعمال الحفر لاستقبال مسلة تزن 100 طن، و4 كباش وزن الواحد 15 طنًا.



وأوضح عبدالرحمن، أن الأمان الإنشائي لتثبيت المسلة والأكباش بميدان التحرير صممت فيه أحمال مؤمنة لكل عنصر من الأكباش والمسلة بقواعد خاصة، بما لا تنقل الاهتزازات الخاصة داخل محطة مترو التحرير أو أثناء مرور المترو أسفل.



وأكد استشاري الأمان الإنشائي لتطوير ميدان التحرير، أنه روعي في الخرسانة عدم تأثرها بالرطوبة الأرضية أو الغازات المؤثرة سلبا على العناصر الخرسانية، بما يضمن تحملها مع الزمن، لافتًا إلى أنه يتم إضافة الخرسانة غير منفذة للغازات والأملاح والمياه الزائدة.



وأشار استشاري الأمان الإنشائي بمشروع تطوير ميدان التحرير، أن القطر المحيط بالمسلة والـ4 كباش مساحة تصل لـ50 مترا، مخطط بها نافورة ومناطق خضراء ومشايات.