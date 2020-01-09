إحباط محاولة تهريب 13 شخصًا بطريقة غير شرعية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، من ضبط 13 شخصًا بدائرة قسم شرطة مطروح، من راغبي السفر إلى إحدى الدول العربية قادمين من محافظة أسيوط، وبمناقشتهم أقروا بأن القائمين على تسفيرهم عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، وآخر مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأول "العاطل" بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.