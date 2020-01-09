ضبط نصاب انتحل صفة موظف حكومي في الجيزة

نجح رجال الأموال العامة في ضبط شخص بالجيزة انتحل صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، وارتكب وقائع نصب واستيلاء على أموال بعض المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح الشخصية لهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انتحال أحد الأشخاص صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغلال تلك الصفة في عمليات نصب واحتيال على بعض المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية، نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة تحت ذلك الزعم.



تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامي أحد الأشخاص حاصل على شهادة ثانوية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، إذ مارس المذكور نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "خلافًا للحقيقة"، مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم، إضافةً إلى إنشائه حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحمل الصفة المنتحلة، واستغلاله في إيهام ضحاياه بأنه موظف بتلك الجهة بقصد تحقيق الاستفادة المادية والاجتماعية.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الملفات تفيد بالمحادثات المتبادلة مع ضحاياه، وتؤكد نشاطه الإجرامى المشار إليه.



وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقد أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه، وبسؤاله قرر بانتحال المتهم صفة موظف عام بجهة حكومية، والشروع في الاستيلاء على أموال طائلة منه، وقدرته على إنهاء بعض المصالح الخاصة له لدى الجهات الحكومية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.