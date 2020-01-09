إصابة العشرات من الحوثيين في مواجهات جنوب اليمن

قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال مواجهات اندلعت بين الميليشيات وقوات المقاومة الجنوبية في منطقة الفاخر الواقعة في محافظة الضالع جنوب اليمن، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.



وأشارت القناة إلى أن هذه المواجهات اندلعت عقب محاولة ميليشيا الحوثي السيطرة على جبل عثمان الاستراتيجي، مؤكدة أن من بين القتلى القيادي الحوثي أمير علي يحيى المقداد، وذلك بعد يومين من وصوله على رأس تعزيزات إلى منطقة الفاخر اليمنية.



وتأتي هذه المواجهات في الوقت الذي حررت فيه القوات الجنوبية المشتركة مواقع جديدة غرب منطقة الفاخر بمحافظة الضالع اليمنية.