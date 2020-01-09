الجمارك تجدد انتداب بعض العاملين (أسماء)

أصدر رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك، القرار رقم 25 لسنة 2020 بتجديد انتداب بعض العاملين لمدة عام ثان، وبنفس المجموعة الوظيفية.



وتنشر «الدستور»، مستندات بأسماء العاملين الذين جُدد انتدابهم.