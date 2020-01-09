ريم مصطفى أوشكت على إنهاء تصوير «العنكبوت»

أوشكت الفنانة ريم مصطفى على إنهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "العنكبوت"، بمشاركة الفنان أحمد السقا، داخل الديكور المخصص للعمل بمنطقة شبرا منت، ومن المقرر أن يطرح خلال موسم الصيف المقبل.



وتجمع معظم مشاهد ريم مصطفى بالفنان محمد ممدوح، ومن المقرر أن ينتهي صناع العمل من تصوير كافة مشاهد الفيلم، خلال نهاية الشهر الجاري.



ويلعب "السقا"، خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.



يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.