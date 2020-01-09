غدًا.. أمطار غزيرة شمالًا ومتوسطة بالقاهرة وكاترين «صفر»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة، هطول للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.



ومن المتوقع، أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 10 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 17

بلطيم 10 17

مطروح 11 15

السلوم 08 15

سيوة 07 12

بورسعيد 10 14

دمياط 10 14

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 11 16

السويس 11 17

العريش 08 16

رفح 07 15

رأس سدر 12 15

نخل 03 14

نويبع 10 15

طابا 08 14

كاترين 00 04

الطور 08 13

شرم الشيخ 12 18

الغردقة 11 18

مرسى علم 10 18

الفيوم 09 17

بنى سويف 09 17

المنيا 07 17

أسيوط 06 16

سوهاج 05 17

قنا 05 17

الأقصر 06 17

أسوان 09 17

أبوسمبل 06 16

الوادى الجديد 03 16

شلاتين 13 21

أبو رماد 14 20

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20