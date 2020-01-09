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حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم باقتحام مركز أطفيح

الخميس 09/يناير/2020 - 12:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
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قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم "مجدي محمد مصطفي" فى إعادة إجراءات محاكمته في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، والتي وقعت في أغسطس 2013، كما قضت بتغريمه 340 ألف جنيه عن الخسائر التي لحقت بالمركز.

عقدت الجلسة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة «غيابيًا»، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا «حضوريًا».

وسبق أن وجهت النيابة العامة للمتهمين، التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتكوين عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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