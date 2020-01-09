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تقارير ومتابعات

«التعليم» تختبر دخول المدارس على منصة الامتحان الإلكترونى

الخميس 09/يناير/2020 - 11:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريم محمود
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- "التابلت" جاهز وبنك المعرفة "متاح"

- الطالب الذى يتعرض لمشكلة يتوجه لمسئول التطوير التكنولوجي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقى، تعليمات مهمة إلى مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوي الجمهورية، قبل انطلاق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الثاني الثانوي التى تبدأ 11 يناير الجاري.

وناشدت الوزارة المديريات بأن توافى إدارة التطوير التكنولوجى خلال الساعات المقبلة بأى مدرسة لم تستطع الدخول على منصة الامتحان.

وأكدت خلال التعليمات أنه يتم الدخول على منصة الامتحان مرة بالكود التعريفى، ثم يتم الدخول بكود الطالب.

وأضافت أن في حالة عدم الإبلاغ بكل الوسائل عن حدوث مشكلة؛ يعتبر تأكيدًا على أن جميع المدارس بالإدارة تعمل بكفاءة ومؤهلة للامتحان إلكترونيًا.

وكشفت مصادر بالوزارة أن توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ضمن المرحلة الأولى قريبًا، مشيرة إلى أنها ستكون قبل أختبار مارس لأن اختبار شهر يناير سيكون ورقيًا لطلاب الصف الاول، وإلكترونيًا للصف الثاني، أن الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، يتابع هذا الأمر من خلال تقارير رسمية تصل إليه عن طريق المديريات.

وكشفت المصادر لـ"الدستور" أن أى شخص يواجه مشكلة فى التابلت عليه التوجه إلى مسئول التطوير التكنولوجي فى المدرسة الخاصة به حتى يتم حل المشكلة على الفور، وأشارت المصادر إلى أن بنك المعرفة وموقع الوزارة الرسمي متاح على التابلت، وأن التابلت للطلاب جاهز على التشغيل فقط.

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