مليون جنيه خسائر حريق فيلا إيهاب توفيق

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها نيابة مدينة نصر الكلية لفيلا المطرب إيهاب توفيق، والتي نشب فيها حريق، صباح اليوم الخميس، أسفر عن مصرع والده، أن الخسائر الأولية تجاوزت المليون جنيه.



وتبين من المعاينة أن النيران اندلعت في الطابق الأول، حيث يقيم والد الفنان إيهاب توفيق، وأتت على جميع محتوياته ثم امتدت إلى الطابق الثاني.



وكشفت التحريات الأولية، أن ماسًا كهربائيًا بأحد الأجهزة الكهربائية تسبب في اندلاع النيران داخل الفيلا.



وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.



وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.