684.4 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية الزراعية فى 2019

قال محافظ الإسماعيلية، شريف فهمي بشارة، إن إجمالي قيمة ما تم تصديره من المحافظة من المنتجات الزراعية التي شملت الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال العام 2019، بلغ 684 مليونًا و400 ألف دولار.



وأضاف بشارة، في بيان اليوم الخميس، أن الكمية التي تم تصديرها من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من العام الماضي، بلغت 120 مليونًا و573 ألف طن، مشيرًا إلى أن الفاكهة تصدرت قائمة الصادرات بإيرادات بلغت 396 مليونًا و800 ألف دولار، نتيجة تصدير 110 ملايين و783 ألف طن، تلتها صادرات المحاصيل الحقلية التي حققت 273 مليونًا و300 ألف دولار، نتيجة تصدير 9 ملايين و560 ألف طن.



وتابع بشارة، أن صادرات شهر ديسمبر الماضي، بلغت مليونًا و502 ألف طن، حققت معها إيرادات بلغت 58 مليونًا و200 ألف دولار.