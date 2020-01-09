إيران استهدفت شركة نفط بحرينية بهجوم إلكترونى

تعرضت شبكة شركة نفط البحرين "بابكو" لهجوم إلكتروني إيراني الشهر الماضي، وفقًا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس نقلًا عن موقع تقني.



وذكر الموقع أن قراصنة إلكترونيين مدعومين من إيران، شنوا هجوما ضد الشركة ببرنامج جديد لمسح البيانات، موضحًا أن الهجوم لم يصب إلا عددًا محدودًا من أجهزة الكمبيوتر في الشركة، لكنه يظهر مدى تقدم إيران في شن هجمات إلكترونية معقدة.



يأتي هذا الهجوم على خلفية تعرض قاعدة "عين الأسد" العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، لهجوم إيراني، وكانت تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، وقال التليفزيون الإيراني، في نبأ عاجل، إن الحرس الثوري نفذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة العسكرية.



وأعلن مصدر أمني عراقي استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق بـ9 صواريخ، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني في بغداد.