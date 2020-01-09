«كفرالشيخ» تتصدر «تويتر».. ومُغردون يتساءلون عن السبب

تصدر هاشتاج «كفر الشيخ» قائمة «التريند» على موقع التدوينات القصيرة الشهير «تويتر»، صباح اليوم الخميس، فى ظل تفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج، دون أدنى سبب واضح لذلك.



وعلى غير المعتاد، فإن أغلب من شارك في الهاشتاج، ظل يتساءل عن سبب وصوله لقائمة «تريند» تويتر، كما حاول الجميع فهم ما إذا هناك حدث مُهم أو موقف ما تسبب فى تصدره، غير أن كل ما ضمه الهاشتاج كان إما تساؤلات رواد تويتر المتكررة، أو صور وأخبار قديمة حول محافظة كفر الشيخ.



جدير بالذكر، أنه سبق وتصدرت محافظة كفر الشيخ قائمة «التريند» في عام 2015م، بعد إعلان إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حينها عن اقتراب افتتاح أول «ديسكو» بالمحافظة، والذي تأكد فيما بعد أنه لا صحة لهذه الأنباء.



كما تصدر هاشتاج «كفرالشيخ»، موقع «تويتر»، في عام 2017م، وذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمحافظة كفر الشيخ، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، أبرزها مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون.