النيابة تتحفظ على كاميرات فيلا إيهاب توفيق

تستمع نيابة أول مدينة نصر، لعدد من العاملين بفيلا الفنان إيهاب توفيق؛ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق الذي أسفر عن وفاة والده.



وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل الفيلا وخارجها؛ استعدادًا لتفريغها لبيان أسباب الحريق، وهل دخل أحد من خارج الفيلا لإشعال النيران بها من عدمه.



وكان قد انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة حريق فيلا إيهاب توفيق، وكشفت المعاينة الأولية عن احتراق كل محتويات الفيلا والتهام الطابق الأول بالكامل، وانتقلت إلى الثاني وتم إخمادها.



ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح اليوم الخميس، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.



وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.



وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.