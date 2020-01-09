البياضية تنفذ حملات مكثفة لتجميل الشوارع في الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة نظافة مكبرة لرفع كافة التراكمات والأتربة بشوارع قرية الروافعة، والتي كانت تؤرق المواطنين بالقرية، وأسفرت الحملة عن رفع ٨٠ طنا؛ مما لاقى استحسان أهالي القرية.



كما تم الدفع ببعض المعدات الخاصة بالأهالي مشاركة منهم في الحفاظ على المظهر الجمالي اللائق بالقرية، وبالتنسيق بين معدات الحملة الميكانيكية الخاصة بالقرية والمركز.



وأشرف كلا من أحمد خليل سيد أحمد رئيس قرية الروافعة، ومصطفى محمد غزالي سكرتير القرية، على سير أعمال رفع التكدسات والأتربة والقمامة.



جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن للاهتمام بالنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات الترابية لتمهيد الطرق للمارة والسيارات.