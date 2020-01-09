باحث ليبي: مصر أحبطت مخططات الإرهابيين في المنطقة

قال سراج الدين التاورغي، الباحث السياسي الليبي، إن أردوغان سيظل الداعم الأول للإرهاب والحاضن الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي، سواء في العراق أو سوريا أو باقي الدول العربية.



وأضاف سراج الدين التاورغ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن نشاط الإرهاب في بعض الدول أصبح واضحًا، ولا يهدف سوى لتدمير الهوية العربية والإسلامية، موضحًا أن أردوغان يطمح بأن يكون "خليفة المسلمين" كما وصفه.



وأوضح "التاورغي"، أن الدور القومي العربي بقيادة مصر والسعودية، أحبط جميع مخططات الجماعات الإرهابية في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن هناك رفض عربي ودولي كبير للتدخل التركي في ليبيا ودعمه للإرهاب في المنطقة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك وقفات موسعة في جميع الدول.



وأوضح أنه سيكون هناك وقفة شعبية أمام السفارة التركية في برلين، للتنديد بجرائم أردوغان.