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حوادث

السبت.. تدريب 1102 موظف بالشهر العقارى

الخميس 09/يناير/2020 - 11:23 ص
مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري
حسام محفوظ
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أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عقد دورات تدريبية للأعضاء الجدد الذين تم ندبهم من الوزارات الأخرى، بداية من السبت القادم.

وسيتم عقد تلك الدورات التدريبية للموظفين الجدد لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المطلوبة في مجال عملهم الجديد نظريًا وعمليات.

وأعلنت المصلحة أنه سيتم تدريب 331 موظفًا بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، و423 موظفًا بمقر مركز الدراسات القضائية، بالعباسية، و348 موظفًا بمبنى وزارة العدل بلاظوغلي، بداية من السبت القادم 11 يناير.

كان قد أدى صباح الإثنين الماضي، 1102 موظف تم نقلهم للعمل بالشهر العقاري اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان وزارة العدل.

يذكر أن هذا الإجراء هو أحد الحلول الناجزة التي تسهم في حل مشكلات الشهر العقاري، إذ حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وقد استجاب رئيس مجلس الوزراء، وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور، ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليسهم هذا القرار في سرعة حل مشكلة التكدس بمكاتب التوثيق.

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