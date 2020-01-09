الأمن الأوكراني: نبحث عن وجود بقايا صاروخ بموقع الطائرة المحطمة

قال مجلس الأمن القومي الأوكراني إنه يبحث رصد عدد من الاحتمالات لتحديد أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران، أبرزها فرضية العمل الإرهابي بصاروخ.



وقال الأمن الأوكراني: "نبحث في التقارير عن وجود بقايا صاروخ بموقع الطائرة التي تحطمت في طهران"، وفقًا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز"، اليوم الخميس.



وأعلن التليفزيون الإيراني مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعيد إقلاعها، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصًا، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".



ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة "فارس" أنَّ الطائرة المحطمة من طراز "بوينج 737" سقطت بعيد إقلاعها من مطار "الخميني" في طهران بسبب "مشكلات فنية".