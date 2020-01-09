-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأمطار تضرب الغربية وتعطل حركة السير (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 11:21 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
طباعة
تعرضت محافظة الغربية، فجر اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول الأمطار الغزيرة بشوارع وميادين مراكز المحافظة، مما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات الطينية، وخلت الشوارع من المارة تقريبًا، وتعطلت بعض الشوارع وشهدت صعوبة في حركة السير.

وكالعادة شهدت مراكز ومدن وقرى المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار لظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعطى تعليمات، أمس الأربعاء، لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان الوفاق بطرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبى يشن غارات على مطار معيتيقة بطرابلس

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول فيديو لحريق فيلا إيهاب توفيق

منذ أقل من ساعتين

تطعيم 6.5 مليون طالب ضد «الالتهاب السحائي»

الصور

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن السبب وراء حريق فيلا إيهاب توفيق

حريق فى فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

استقرار سعر صرف الدولار اليوم

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

إهمال علاج الربو أثناء الحمل يصيب بتسمم الحمل

منها النظام الغذائي.. الطريقة الصحية لإطالة العمر

دراسة: زيادة حالات الوفاة بسبب الكحوليات

دراسة: الطماطم تحسن الصحة الإنجابية للرجل

الرئيس نيوز

الإحصاء تعلن تراجع التضخم وتكشف الأسباب

برلماني: "البورصة السلعية" تنهي الاحتكار وتضبط الأسعار

وزيرة الصحة: تطعيم ٦.٥ ملايين طالب ضد "الالتهاب السحائي"

وزيرة التجارة تبحث مع اتحاد الصناعات معوقات الصناعة الوطنية

منوعات

دراسة: الموسيقى تحرك 13 نوعًا من الخبرات الشعورية

إضافة رياضتين جديدتين إلى أولمبياد الشباب 2022

الإمارات تكشف أداة جديدة لتحديد هوية القاتل الحقيقي

خبراء يحللون سم الأفاعي

كشكول

الصحة تكشف إحصائية تطعيم "الالتهاب السحائى"لطلاب المدارس

انفوجراف.. تعرف علي الشعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

مدير عام إدارة السلام يتفقد امتحان العربي بمدرسة أبي عبيد الجراح الإعدادية

وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر الدولى الـ12 لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى للأورام

إسلام سياسي

لمواجهة إرهاب داعش .."رئيس كردستان" العراق يطالب بدعم التحالف الدولي

"الصين" تدعو إلى مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا والساحل

"الأسوشيتد برس الأمريكية": التوترات الأخيرة في المنطقة تعطل ملاحقة داعش

وزير الأوقاف: لن نسمح بعودة المنابر إلى عهدها السابق - حوار

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

«لعبة الحياة».. حافظ على قلبك أو مخيلتك بكل عناية

«الفيصل» و«سحر النوم».. جديد الدار العربية للعلوم ناشرون

"القلب له أحكام" بمركز الفنون والوسائط المتعددة

صفحتنا ع الفيس بوك