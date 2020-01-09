دورة تدريبية لأطباء «التأمين الشامل» فى بورسعيد

نظم قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، دورة تدريبية، اليوم الخميس، بعنوان "التغذية العلاجية".



تضمنت الدورة محاضرات عن التغذية العلاجية، وتأثير التغذية على الأداء العقلى، والتقييم الغذائي، والتفاعلات الدوائية مع العناصر الغذائية.



يضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى الآن 7 مستشفيات، ونحو 28 مركزًا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة، وتم تسجيل 564 ألف مواطن منذ انطلاق المنظومة، كما تم إجراء 13518 عملية جراحية بالمستشفيات التابعة للتأمين الشامل، بينما بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على العيادات الخارجية 268 ألفًا و673 مواطنًا، وتم إجراء 164 ألفًا و394 فحصًا طبيًا كالأشعات والتحاليل.