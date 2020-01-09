تحافظ على القيم المصرية.. 8 معلومات عن مدرسة «هويتنا»

يستعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طارق شوقى، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الخميس، لتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تأسيس مدرسة "هويتنا"، وحصلت "الدستور" على معلومات مهمة بشأن المدرسة الجديدة قبل توقيع بروتوكول تدشينها بساعات.



-مدرسة رسمية مستدامه.

- غير هادفة للربح.

- تقام فى حلوان لخدمة أهالى الحى.

- تم تخصيص 70 مليون جنيه لإنشائها.

- تم تحديد مصروفات مناسبة للالنحاق بها.

- يتم تشييد المدرسة كمساهمة من اتحاد البنوك.

- تعالج الدراسة بها التحديات التى تواجه العملية التعليمية.

- تحافظ على الهوية والقيم المصرية.



جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يحضر اليوم مراسم توقيع بروتوكول إنشاء "مدرسة هويتنا".



وقالت الوزارة فى بيان صحفى إنها أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

