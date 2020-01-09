رقم الإغاثة على الطرق السريعة

تتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بكل المحاور، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور على مدار الـ24 ساعة، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.



ونشرت الإدارة أرقام الإغاثة منها 01221110000 للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة، وكذلك رقم 136 للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.



وحذرت إدارة المرور خلال هطول الأمطار بسبب هطول الأمطار، تجنبًا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ويجب السير بسرعات منخفضة، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا.