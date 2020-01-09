مقتل وإصابة 4 عناصر أمنية بهجوم إرهابى قرب الحدود العراقية السورية

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة أربعة عناصر أمنية بهجوم إرهابي قرب الحدود العراقية السورية.



وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش للبحث عن عناصر إرهابية، تعرضت للفوج الثالث في لواء شرطة الحدود الرابع ضمن الحدود العراقية – السورية"، مضيفة أن "تلك العملية أسفرت عن مقتل عنصرين اثنين وإصابة اثنين آخرين".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، عن إصابة ضابط وجندي جراء تفجير وقع في محافظة كركوك.