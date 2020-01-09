رفع 13 سيارة متروكة بشوارع الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كل الجهات المعنية.



وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة - خلال الـ24 ساعة الماضية - عن رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لأصحابها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية دون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.