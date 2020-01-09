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مصر

مدبولي يُكلف بتكثيف أعمال «حديقة العاصمة الإدارية» وتطوير العشوائيات

الخميس 09/يناير/2020 - 11:12 ص
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال بمشروع "الحديقة المركزية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد نقلة حضارية كبرى، وسيكون متنزهًا لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار وزير الإسكان فى هذا الصدد إلى أنه عقد أكثر من اجتماع فى الأسابيع الأخيرة مع الشركات المنفذة لمتابعة العمل بالمشروع، وهناك فريق عمل بالوزارة مهمته المتابعة الدورية، وحل المشكلات، وتقديم تقرير وافٍ عنه، مؤكدًا على ما يتمتع به مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أهمية تجعله يُعد من أحد أهم العلامات المميزة التى يتم تنفيذها بالعاصمة، حيث سيسهم فى خلق بيئة جديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، وسيضفى قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، حيث إنه ولأول مرة بمصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم، يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، بالترويج للمشروعات التى سيتم تنفيذها بمنطقتى "مجرى العيون" و"عين الصيرة"، اللتين يتم تطويرهما حاليًا، وطرحها على عدد من المستثمرين، وفى هذا الشأن أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تواصلًا مع عدد من المطورين العقاريين والمستثمرين السياحيين حول هذا الملف، كما ستتولى شركة "سيتى إيدج" الترويج لهذه المشروعات.

وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة الجداول الزمنية لتنفيذ وتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وتطوير المناطق العشوائية، التى تنفذها وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة فى هذه الملفات، وهناك شهادات دولية بذلك.

وقدم الدكتور عاصم الجزار عرضًا مختصرًا عن الموقف المالى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجدول التدفقات النقدية، والتزامات الهيئة مع شركات المقاولات، وغيرها من الالتزامات، وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الهيئة لديها التزامات بالمليارات شهريًا نظرًا لضخامة المشروعات التى تنفذها فى مختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة بذل أقصى الجهود خاصة فى المشروعات التى تهم شريحة محدودى ومتوسطى الدخل.

كما قدم وزير الإسكان عرضًا موجزًا عن موقف مشروع "ممشى أهل مصر"، والذى تموله الوزارة، وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أوضح أن المشروع يستهدف إنشاء لسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات، ضمن مشروع تطوير الواجهات النيلية من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وذلك سعيًا لإعادة الوجه الحضاري لمختلف المناطق المطلة على النيل، إلى جانب المساهمة في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، فضلًا عن إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي، وذلك تماشيًا مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار ومجار مائية، والتي تقوم بمثل هذه المشروعات.

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