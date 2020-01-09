المرور: حركة السيارات لم تتأثر بالأمطار

أكدت اﻹدارة العامة للمرور أنه تتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات الطقس، حيث لوحظ سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية للسيارات.



وأضافت أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على الطرق كافة .

